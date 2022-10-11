Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд прекратил дело о гибели 13 пациентов в ковидной больнице Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону суд прекратил дело о гибели 13 пациентов на ИВЛ в горбольнице №20

Фото: Mat Napo / Unsplash

В Ростове-на-Дону суд прекратил производство по делу о гибели 13 пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в городской больнице №20. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что дело о халатности в отношении замглавврача больницы по технике и хозяйственной части Анны Коленовой было прекращено в связи истечением срока давности привлечения ее к ответственности.

12 октября 2020 года в ковидном госпитале умерли 13 человек. После этого в СМИ появилась информация о том, что они задохнулись во время паузы в снабжении кислородом. Эта версия была опровергнута спустя два месяца — по сообщению властей, пациенты скончались из-за возраста, сопутствующих заболеваний и поражения легких.

При этом следователи подтвердили факт того, что в день трагедии пациенты на ИВЛ в течение 40 минут дышали атмосферным газом из-за перебоев в подаче кислорода. После этого в отношении замглавврача, которая отвечала за перебойное снабжение госпиталя медицинским кислородом, было возбуждено уголовное дело о халатности.

После скандала с гибелью пациентов на ИВЛ стало известно, что свой пост покинула глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская. Согласно указу губернатора об освобождении ее от должности, чиновница уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Следом за ней была уволена начальница управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
НАТО обозначила позицию по бесполетной зоне над Украиной
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
Белый дом прокомментировал сообщения о переговорах Маска и Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.