Россиян предупредили о последствиях внесения Meta в реестр экстремистов

Адвокат Айрапетов: россиян могут привлечь к ответственности за покупку рекламы у Meta

После внесения компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга граждан могут привлекать к ответственности за работу с компанией. О последствиях в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

Юристы сразу после признания деятельности компании в России незаконной отмечали, что рекламодателям стоит воздержаться от финансовых операций с организацией, напомнил адвокат.

«На сегодняшний день становится очевидно, что к любой деятельности компании Meta Российская Федерация может относиться как к спонсированию терроризма и экстремизма. Это исходило еще со дня, когда Московский городской суд признал эту компанию экстремистской. Однако после того, как Росфинмониторинг включил ее в реестр организаций, финансирующих террористическую и экстремистскую деятельность, подобная правоприменительная практика вполне будет соответствовать российскому законодательству», — сказал юрист.

Если вы российский рекламодатель и оплачиваете те или иные денежные средства, которые пойдут на финансирование этой организации, по сути, это будет являться нарушением российского законодательства, в том числе уголовного законодательства в сфере спонсирования террористов и экстремистов Артур Айрапетов адвокат

При этом Артур Айрапетов напомнил, что в России запрещена деятельность только двух соцсетей — Instagram и Facebook. По мессенджеру WhatsApp, также принадлежащему компании, такого решения суда нет.

«Начиная с момента, как вступило в силу решение суда, практически работа этой компании здесь была невозможна. Она транслирует свой контент российским пользователям, но не более того. Работает — это сказано громко в отношении этой организации», — заключил адвокат.

Согласно российскому законодательству, финансирование экстремистской деятельности наказывается штрафом от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до четырех лет. Также могут быть назначены принудительные работы с запретом занимать определенные должности, либо лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее Росфинмониторинг внес интернет-корпорацию в перечень террористов и экстремистов.

С требованием признать Meta экстремистской организацией перед этим выступила Генпрокуратура России. Кроме того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против компании. Поводом стало сообщение о том, что корпорация решила разрешить соцсетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих. В действиях Meta усмотрели признаки публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и содействия террористической деятельности.