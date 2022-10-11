Женщина встретила в такси первую любовь спустя 10 лет разлуки и вернулась к нему

Asia One: бывшие влюбленные встретились в такси спустя 10 лет разлуки и поженились

Китаянка по фамилии Вэн встретила свою первую любовь спустя десять лет после расставания, вернулась к нему и вышла за него замуж. Об этом сообщает Asia One.

Женщина рассказала, что впервые познакомилась с будущим мужем по фамилии Гуо в 2007 году. Влюбленные собирались пожениться, однако в 2011 году им пришлось расстаться из-за большой суммы выкупа невесты и расстояния между домом Вэн в юго-восточной провинции Цзянси и домом Гуо в провинции Хэнань в центральной части Китая.

Бывшие жених и невеста провели в разлуке почти десять лет. За это время они оба создали семьи, завели детей и развелись. Однако в 2020 году Вэн поехала в командировку в Хэнань и случайно встретила Гуо, когда села в такси и увидела его за рулем.

После встречи Вэн и Гуо продолжили общаться. «Он знал, что моя жизнь была трудной в то время, и я знала о нем то же самое. Поэтому мы начали переписываться, чтобы утешить друг друга, и постепенно снова полюбили друг друга», — рассказывает женщина.

Спустя год влюбленные купили дом в Цзянси и зарегистрировали свой брак. Женщина отметила, что решение создать семью было во многом связано с их детьми, которым нужны были оба родителя. Она добавила, что дети быстро приняли новых братьев и сестер. «Мы должны дорожить нынешними отношениями и продолжать наш жизненный путь вместе», — утверждает Вэн.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании воссоединилась с возлюбленным, с которым ее разлучил строгий отец почти 40 лет назад. Британка тяжело переживала разрыв — она бросила колледж, дважды вышла замуж и развелась.