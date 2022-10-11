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В G7 заявили о поддержке украинской позиции в мирном урегулировании

Лидеры G7 заявили о поддержке позиции Украины в мирном урегулировании с Россией
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Лидеры стран-участниц «Большой семерки» (G7) поддерживают позицию Киева касательного мирного урегулирования конфликта России и Украины, несмотря на недавний отказ украинской стороны от переговоров. Об этом говорится в официальном заявлении членов организации по итогам срочного виртуального заседания, сообщает ТАСС.

По мнению участников встречи, мирный договор должен базироваться на принципе неизменности украинской территориальной целостности и суверенитета Украины. Согласно документу, международное сообщество и ООН должны гарантировать поддержку послевоенного восстановления страны.

Ранее страны Большой семерки (G7) по итогам экстренного саммита заявили о возможности восстановления Украины после спецоперации и урегулирования кризиса в стране с использованием российских активов.

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Виктория Кондратьева
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