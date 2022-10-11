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Российский губернатор показал фото нового обстрела со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал фото нового обстрела ВСУ российской территории
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото нового обстрела территории региона Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он опубликовал соответствующий снимок в Telegram.

На фотографии видны цистерны, над которыми поднимается плотный черный дым.

Как рассказал глава российского региона, Украина нанесла удар по Белгородскому району. Снаряды попали по неработающему сельхозпредприятию. Погибших и пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы, а также глава муниципалитета Владимир Перцев.

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Ранее обстрелу ВСУ подверглась подстанция в населенном пункте Шебекино. По словам Гладкова, в результате был поврежден трансформатор и начался пожар. Пострадавших и жертв нет, однако около 2000 человек остались без электричества. Кроме того, начались перебои с водоснабжением.

10 октября Украина также обстреляла Шебекино. Тогда в результате осколочных ранений скончалась 74-летняя женщина.

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Константин Лысяков
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