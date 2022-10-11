Российский губернатор показал фото нового обстрела со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал фото нового обстрела ВСУ российской территории

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото нового обстрела территории региона Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он опубликовал соответствующий снимок в Telegram.

На фотографии видны цистерны, над которыми поднимается плотный черный дым.

Как рассказал глава российского региона, Украина нанесла удар по Белгородскому району. Снаряды попали по неработающему сельхозпредприятию. Погибших и пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы, а также глава муниципалитета Владимир Перцев.

Ранее обстрелу ВСУ подверглась подстанция в населенном пункте Шебекино. По словам Гладкова, в результате был поврежден трансформатор и начался пожар. Пострадавших и жертв нет, однако около 2000 человек остались без электричества. Кроме того, начались перебои с водоснабжением.

10 октября Украина также обстреляла Шебекино. Тогда в результате осколочных ранений скончалась 74-летняя женщина.