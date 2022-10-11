Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на пост президента

В Казахстане 12 человек выдвинули свои кандидатуры на пост президента республики

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на пост президента республики — свои кандидатуры выдвинули 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный ЦИК.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана зарегистрировала в качестве кандидата действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева. Он выдвигается от народной коалиции общественно-политических сил.

Также стало известно, что документы в ЦИК подали экс-депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нуржан Альтаев, экономист Мейрам Кажыкен, председатель комитета агропромышленного комплекса Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Жигули Дайрабаев и глава столичного отделения ОСДП Нурлан Ауесбаев.

Как сообщили в ЦИК, в предвыборной гонке также будут участвовать три женщины — общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представительница общественного объединения «Практическая психология» Фатима Бизакова.

Этап регистрации кандидатов завершится 21 октября, после чего начнется предвыборная агитация, которая продлится до дня тишины 19 ноября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
НАТО обозначила позицию по бесполетной зоне над Украиной
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
Белый дом прокомментировал сообщения о переговорах Маска и Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.