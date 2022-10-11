В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на пост президента

В Казахстане 12 человек выдвинули свои кандидатуры на пост президента республики

В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на пост президента республики — свои кандидатуры выдвинули 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный ЦИК.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана зарегистрировала в качестве кандидата действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева. Он выдвигается от народной коалиции общественно-политических сил.

Также стало известно, что документы в ЦИК подали экс-депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нуржан Альтаев, экономист Мейрам Кажыкен, председатель комитета агропромышленного комплекса Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Жигули Дайрабаев и глава столичного отделения ОСДП Нурлан Ауесбаев.

Как сообщили в ЦИК, в предвыборной гонке также будут участвовать три женщины — общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представительница общественного объединения «Практическая психология» Фатима Бизакова.

Этап регистрации кандидатов завершится 21 октября, после чего начнется предвыборная агитация, которая продлится до дня тишины 19 ноября.