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Суть проекта об освобождении от мобилизации близких погибших военных разъяснили

Миронов разъяснил суть проекта об освобождении от мобилизации близких погибших военных
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) подготовила законопроект об освобождении от призыва на срочную службу в армию и мобилизации близких родственников военных, погибших при исполнении обязанностей. Его суть разъяснил руководитель политического объединения Сергей Миронов, который во вторник, 11 октября, написал об этом в своем Telegram-канале.

«В законопроекте уточняется, что в число близких родственников входят супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки», — отметил он.

Политик также добавил, что потерявшие близкого родственника мобилизованные россияне должны получить возможность досрочно уволиться из армии.

При этом за основу при определении «близости» родственников он предложил взять критерий совместного проживания — наличие общей регистрации по месту жительства по состоянию на дату объявления мобилизации, 21 сентября 2022 года.

Объявив о частичной мобилизации, президент России Владимир Путин подчеркнул, что данное решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность страны. Глава государства отметил, что призыву подлежат только россияне, находящиеся в запасе.

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Игорь Дмитров
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