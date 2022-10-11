Появились первые фото нижней части Крымского моста после теракта

«Раньше всех. Ну почти» опубликовал первые фото нижней части Крымского моста после теракта

В сети появились первые фотографии обследования нижней части Крымского моста после теракта. Соответствующие снимки во вторник, 11 октября, опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На размещенных кадрах запечатлены разрушенные автомобильные пролеты моста снизу, а также процесс их ремонта.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник допустил, что мост через Керченский пролив может быть восстановлен в течение месяца. По его словам, на данный момент сложность представляет тот факт, что в результате взрыва оказались частично повреждены опоры моста, раньше это не было заметно визуально.

ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате взрыва грузового автомобиля, перевозившего взрывчатку, частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Следователи установили личности четырех жертв. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и заявил, что украинские спецслужбы являются его заказчиками и исполнителями.