Принявший наркотики пассажир самолета сломал туалет и потрогал грудь стюардессы

Турист принял психогенные грибы перед полетом и объяснил безумие на борту действием высоты

Пассажир самолета, находящийся на борту под действием галлюциногенных грибов, объяснил свои безумные выходки на борту воздействием высоты. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел во вторник, 4 октября, на борту рейса United Airlines, следовавшего по маршруту из Майами в Вашингтон. 23-летний Черруй Гарсия Севилья принял наркотические вещества перед полетом и начал неадекватно себя вести: мужчина бегал по салону, хлопая в ладоши, ругаясь и улыбаясь пассажирам. После американец выломал дверь туалета, отдал кусок пластика стюардессе и лег на пол, отказавшись двигаться. Однако позже турист вскочил и потрогал бортпроводницу за грудь.

Членам экипажа пришлось применить силу и обездвижить Севилью до конца полета с помощью наручников. Пострадавшие пассажиры и бортпроводники дали показания на пассажира, его дело передали в суд Восточного округа Вирджинии. Американец признался, что регулярно употребляет психогенные грибы в медитационных целях, однако произошедшее «совсем не похоже на него». По мнению мужчины, в этом случае эффект наступил быстрее и иначе, чем обычно, из-за высоты.

Ранее в августе пассажир самолета употребил белый порошок, затем встал на колени и начал молиться — позже турист указал на женщину с детьми и после слов «увидимся на небесах» захотел покинуть борт через аварийный люк. Отмечалось, что сидевшие рядом с ним люди обезвредили мужчину и не дали ему открыть дверь.