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Принявший наркотики пассажир самолета сломал туалет и потрогал грудь стюардессы

Турист принял психогенные грибы перед полетом и объяснил безумие на борту действием высоты
Cherruy Garcia Sevilla

Cherruy Garcia Sevilla. Фото: страница Cherruy Garcia Sevilla в Facebook

Пассажир самолета, находящийся на борту под действием галлюциногенных грибов, объяснил свои безумные выходки на борту воздействием высоты. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел во вторник, 4 октября, на борту рейса United Airlines, следовавшего по маршруту из Майами в Вашингтон. 23-летний Черруй Гарсия Севилья принял наркотические вещества перед полетом и начал неадекватно себя вести: мужчина бегал по салону, хлопая в ладоши, ругаясь и улыбаясь пассажирам. После американец выломал дверь туалета, отдал кусок пластика стюардессе и лег на пол, отказавшись двигаться. Однако позже турист вскочил и потрогал бортпроводницу за грудь.

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Членам экипажа пришлось применить силу и обездвижить Севилью до конца полета с помощью наручников. Пострадавшие пассажиры и бортпроводники дали показания на пассажира, его дело передали в суд Восточного округа Вирджинии. Американец признался, что регулярно употребляет психогенные грибы в медитационных целях, однако произошедшее «совсем не похоже на него». По мнению мужчины, в этом случае эффект наступил быстрее и иначе, чем обычно, из-за высоты.

Ранее в августе пассажир самолета употребил белый порошок, затем встал на колени и начал молиться — позже турист указал на женщину с детьми и после слов «увидимся на небесах» захотел покинуть борт через аварийный люк. Отмечалось, что сидевшие рядом с ним люди обезвредили мужчину и не дали ему открыть дверь.

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Дарья Рыбак
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