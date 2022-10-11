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Раскрыта динамика цен на новостройки в Москве

«Метриум»: новостройки в Москве подорожали на 5,6 процента за третий квартал
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам сентября 2022 года средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Москвы массового сегмента за третий квартал выросла на 5,6 процента, до 295,5 тысячи рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли аналитики компании «Метриум».

Кроме того, в сентябре 2022-го стоимость новых квартир в столице увеличилась относительно августа на 0,9 процента. Наибольший рост цен на них наблюдался в Южном и Юго-Восточном административных округах столицы — там они поднялись на 7,9 процента. По сравнению с девятым месяцем предыдущего года положительная динамика в сентябре нынешнего года составила 15,7 процента.

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Общая стоимость предложений в третьем квартале в среднем повысилась на 4,3 процента. Сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры — на шесть процентов. При этом, несмотря на повышение цен, метраж квартир уменьшился — у студий на 1,7 процента, до 23,5 квадратных метра, а у «двушек» — на 0,8 процента. Общее снижение площади по всем форматам составило 1,3 процента. Из всех видов квартир метраж увеличился только у многокомнатных — на 1,2 процента.

В октябре аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что в девятом месяце текущего года самые дешевые квартиры-студии продавали в Зеленоградском округе Москвы, а однокомнатные квартиры — на северо-востоке города. При этом средняя стоимость студий в столичных новостройках комфорт-класса в сентябре 2022-го достигла 7,7 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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