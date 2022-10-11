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В России обвинили ОБСЕ в оправдании теракта на Крымском мосту

Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич обвинил организацию в оправдании теракта на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Ряд стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступили с «чудовищными оправданиями» теракта на Крымском мосту. Об этом заявил постпред России при организации Александр Лукашевич, передает РИА Новости.

Российский представитель обвинил европейские страны в отказе осуждать взрыв. «Отметим, что мы не услышали с Запада ни слова осуждения по поводу теракта. Ни слова соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц», — рассказал он.

По словам Лукашевича, теракт оправдали представители Германии, Латвии и Литвы, а также «отметились» и официальные лица Словакии, Эстонии и некоторых других стран. Постпред указал, что Киев «давно использует террористические методы», в том числе «убийства общественных деятелей, журналистов, ученых, причем как на Украине, так и в России».

Он напомнил о «террористических обстрелах городов Донбасса, которые длятся уже более восьми лет», а также обвинил украинскую сторону в актах «атомного терроризма», из-за ракетно-артиллерийских ударов по Запорожской атомной электростанции, террористических атаках на Курской АЭС и попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток».

Взрыв на автомобильной части Крымского моста произошел ранним утром 8 октября. В результате обрушились два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Российские власти назвали это терактом, организованным при участии украинских спецслужб.

В результате взрыва погибли четыре человека. Все они ехали в одном автомобиле Cadillac, принадлежащем судье московского арбитража. Судья был в компании фитнес-тренера из Евпатории и супругов из Санкт-Петербурга, работавших гидами.

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Виктория Кондратьева
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