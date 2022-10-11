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Опубликовано видео поражения украинской БМП из пушки «Рапира»

РИА Новости опубликовало видео уничтожения украинской БМП с помощью пушки «Рапира»

Артиллеристы 1-й Славянской бригады Донецкой народной республики показали видео уничтожения боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) из противотанковой пушки МТ-12 «Рапира». Видео опубликовало РИА Новости.

На снятых с беспилотника кадрах можно различить украинскую БМП, находящуюся северо-западнее Авдеевки. После того как оператор дрона уточнил и передал координаты цели, по ней был совершен пристрелочный выстрел из «Рапиры».

Первый снаряд упал примерно в 20 метрах от бронемашины. После этого артиллерийский расчет ввел поправки и поразил цель вторым выстрелом.

Ранее Минобороны России показало видео, на котором бойцы Воздушно-десантных войск с помощью противотанковых комплексов «Корнет» уничтожают колонну бронетехники ВСУ. Уточняется, что в результате удара были уничтожены шесть танков и свыше десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники противника.

Алевтина Запольская
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