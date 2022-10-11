Рособрнадзор оценил возможность введения ОГЭ и ЕГЭ на новых территориях

Рособрнадзор допустил введение ЕГЭ в новых регионах после перехода на российские стандарты

В четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях — возможно введение ЕГЭ и ОГЭ в качестве основных форм итоговой аттестации. Об этом заявили в Рособрнадзоре, передает ТАСС.

Там добавили, что ОГЭ и ЕГЭ могут быть введены на новых территориях после перехода на российские образовательные стандарты.

«При этом могут быть рассмотрены различные варианты организации и проведения ГИА, в том числе переходный период, предполагающий сдачу ЕГЭ и ОГЭ по желанию», — допустили в ведомстве, подчеркнув, что в задания ЕГЭ 2023 года не будут включены вопросы по новым территориям России.

7 октября были опубликованы утвержденные проекты приказов о расписании ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ на 2023 год. Согласно приказу, досрочный период Единого государственного экзамена для выпускников пройдет с 20 марта по 19 апреля, основной период — с 26 мая по 1 июля. Дополнительный период назначен на даты с 6 по 19 сентября.