Появились кадры с боевой тренировкой мобилизованных россиян

Минобороны опубликовало кадры инспекции Шойгу боевой тренировки мобилизованных россиян

Минобороны опубликовало кадры инспекции главой ведомства Сергеем Шойгу боевой тренировки мобилизованных россиян. Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что призванные по мобилизации россияне тренируются в стрельбе из положения стоя, сидя и лежа, а также упражняются в надевании общевойскового защитного костюма, который призван защитить солдат от радиации, биологической и химической угроз.

Шойгу понаблюдал за ходом подготовки солдат и дал ряд рекомендаций — уделять большее внимание тренировкам выполнения задач в ночное время и привлекать к занятиям участников боевых действий.

О частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 4 октября министр сообщил, что свыше 200 тысяч человек уже прибыли в российские вооруженные силы в рамках частичной мобилизации.