Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном курорте

Golden Brown Group: спрос на элитное жилье в Сочи в третьем квартале вырос на 50 процентов

В третьем квартале 2022 года спрос на премиальное и элитное жилье в Сочи увеличился на 50 процентов относительно второго квартала того же года. О том, что россияне стали чаще интересоваться покупкой недвижимости на популярном курорте, «Ленте.ру» сообщили аналитики Golden Brown Group.

Относительно третьего квартала 2021-го положительная динамика составила 200 процентов. Эксперты объяснили резкий рост спроса желанием покупателей сохранить свои деньги в условиях высокой неопределенности, а также выходом в сентябре на рынок привлекательных объектов для инвестиции.

За три месяца средняя стоимость нового премиального жилья на фоне падения цен на 5-10 процентов в старых квартирах, а также новостройках эконом- и комфорт-классов осталась практически неизменной и выросла в пределах 5 процентов. Самой популярной локацией в третьем квартале для покупки элитного жилья и недвижимости премиум-класса оказался Сириус и его окрестности, а наиболее частым бюджетом — сумма от 20 до 100 миллионов рублей.

Генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская отметила, что в Сочи мало элитного жилья — на весь город, по ее оценкам, приходится около 15 объектов. Специалист добавила, что сейчас лучшее время для покупки недвижимости, так как цены на нее непременно повысятся.

В октябре эксперты компании Skolkovo Realty пришли к выводу, что в России недосчитались ультрадорогих квартир. По их данным, предложение объектов стоимостью более 100 миллионов рублей с марта уменьшилось на 2,53 процента.