Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном курорте

Golden Brown Group: спрос на элитное жилье в Сочи в третьем квартале вырос на 50 процентов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

В третьем квартале 2022 года спрос на премиальное и элитное жилье в Сочи увеличился на 50 процентов относительно второго квартала того же года. О том, что россияне стали чаще интересоваться покупкой недвижимости на популярном курорте, «Ленте.ру» сообщили аналитики Golden Brown Group.

Относительно третьего квартала 2021-го положительная динамика составила 200 процентов. Эксперты объяснили резкий рост спроса желанием покупателей сохранить свои деньги в условиях высокой неопределенности, а также выходом в сентябре на рынок привлекательных объектов для инвестиции.

За три месяца средняя стоимость нового премиального жилья на фоне падения цен на 5-10 процентов в старых квартирах, а также новостройках эконом- и комфорт-классов осталась практически неизменной и выросла в пределах 5 процентов. Самой популярной локацией в третьем квартале для покупки элитного жилья и недвижимости премиум-класса оказался Сириус и его окрестности, а наиболее частым бюджетом — сумма от 20 до 100 миллионов рублей.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

Генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская отметила, что в Сочи мало элитного жилья — на весь город, по ее оценкам, приходится около 15 объектов. Специалист добавила, что сейчас лучшее время для покупки недвижимости, так как цены на нее непременно повысятся.

В октябре эксперты компании Skolkovo Realty пришли к выводу, что в России недосчитались ультрадорогих квартир. По их данным, предложение объектов стоимостью более 100 миллионов рублей с марта уменьшилось на 2,53 процента.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
НАТО обозначила позицию по бесполетной зоне над Украиной
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.