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Вора в законе Кобу Краснодарского осудили на десять лет за криминальный статус

В Краснодаре вора в законе Кобу Дзидзишвили осудили на 10 лет за криминальный статус
СюжетВоры в законе:

Фото: «Прайм Крайм»

В Краснодаре 49-летнего вора в законе Кобу Дзидзишвили, известного в криминальных кругах как Коба Краснодарский, осудили на десять лет колонии строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом во вторник, 11 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Анна Пушкина.

Также его оштрафовали на 2 миллиона рублей.

По данным следствия, с мая 2012 года вор в законе распространял влияние на территории Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея. Лица, имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его воле, указаниям и распоряжениям. Дзидзишвили сохранял преступные традиции и обладал безоговорочным авторитетом.

Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН.

7 июля сообщалось, что в Майкопе суд дал вору в законе Волчку за криминальный статус восемь лет и шесть месяцев.

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Елизавета Новикова
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