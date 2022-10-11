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В российском городе девочка подожгла кроватку с восьмимесячной сестрой

В Красноярске трехлетняя девочка подожгла кроватку, где лежала ее восьмимесячная сестра

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярске трехлетняя девочка подожгла кроватку, где лежала ее восьмимесячная сестра, сейчас ребенок находится в больнице с ожогами. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным издания, мать девочек, состоящая на учете в психдиспансере, в день случившегося была в ванной и стирала детские вещи. В это время старшая дочь схватила зажигалку и подпалила кроватку.

Жительница российского города выбежала на крики и увидела пламя. Она сумела самостоятельно вытащить девочку из огня и вызвала медиков. Младенца увезли в больницу с 45 процентами ожогов. Здоровью и жизни девочки ничего не угрожает.

Ранее в Самаре 12-летняя школьница напала с ножом на мать и четырехлетнюю сестру, они попали в реанимацию.

Следователи выяснили, что семья на спецучете не состояла. Известно, что родители напавшей россиянки развелись в 2021 году.

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Анна Щербакова
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