Стало известно о взрывах в Запорожье

Рогов заявил об ударах по объектам украинских военных в подконтрольном Киеву Запорожье

Утром 11 октября в Запорожье прогремели не менее 16 взрывов. Об этом стало известно из Telegram-канала председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, после третьего взрыва в городе заработала воздушная тревога, также была слышна работа систем противовоздушной обороны (ПВО). «В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столбы дыма, также наблюдаются перебои с электричеством», — добавил он.

Ранее Рогов высказал мнение, что освобождение занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется. До этого он заявлял, что ВСУ начали готовить наступление на регион.