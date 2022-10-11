Адвокат назвал последствия задержания для внука Зюганова

Адвокат Власова предположила, что инцидент с задержанием внука Зюганова будет исчерпан

Дальнейшее развитие ситуации с задержанием внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида будет зависеть от суммы причиненного заправке ущерба и поведения депутата. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Ранее стало известно, что политика задержали из-за неоплаченного на автозаправке топлива.

Если стоимость неоплаченного бензина, не превышала 2500 рублей, такое деяние является административным правонарушением и карается в соответствии со статьей о мелком хищенииФ, рассказала юрист.

Если же стоимость неоплаченного бензина превышала порог в 5000 рублей, такое деяние уже является преступлением и карается в соответствии со статьей о тайном хищении чужого имущества. При этом, избежать уголовной ответственности можно, если лицо возместило ущерб в полном объеме, поделилась Власова.

Уместно предположить, что инцидент будет исчерпан следующим образом: депутат возместит стоимость бензина, а заправка напишет ходатайство об отказе от ранее поданного заявления Ольга Власова адвокат

Ранее 11 октября Telegram-канал Baza сообщил, что депутата Мосгордумы Леонида Зюганова задержали в Москве из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив бензин. Речь шла о событиях 24 сентября.

По данным канала, внук главы КПРФ заправил свой автомобиль Infinity, но в процессе оплаты слишком быстро приложил карту к терминалу и ушел, не дождавшись завершения транзакции. Сотрудники АЗС запомнили его машину и обратились в полицию с заявлением о краже.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что история с задержанием его внука может быть провокацией. Аналогичное мнение высказал пресс-секретарь фракции партии в Мосгордуме Никита Попов.