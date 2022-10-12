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В Армении отреагировали на расследование ФСБ о взрыве на Крымском мосту

Генпрокуратура Армении отреагировала на расследование ФСБ о взрыве на Крымском мосту

Фото: Reuters

Генеральная прокуратура Армении отреагировала на расследование ФСБ России о взрыве на Крымском мосту, поручив Совету национальной безопасности (СНБ) республики решить вопрос об уголовном деле. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Учитывая, что в публикации содержались сведения, свидетельствующие о явном преступлении, Генеральная прокуратура направила их в Следственное управление СНБ РА (Республика Армения — прим. "Ленты.ру") с указанием решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в заявлении генпрокуратуры.

Ведомство изучило информацию, распространенную ФСБ 12 октября, а также публикации в СМИ. В Генпрокуратуре подчеркнули, что обстоятельства обнародованных сведений будут раскрываться последовательно и в полном объеме.

Ранее ФСБ сообщила о задержании восьми человек за соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту, в их числе пять граждан России, трое граждан Армении и Украины. По данным ведомства, маршрут отправки взрывного устройства прошел через морской порт Одессы в болгарский Русе. Затем из Болгарии груз был переправлен в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению. 4 октября он пересек в пункте пропуска «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу.

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Кристина Есикова
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