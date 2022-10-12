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18:29, 12 октября 2022Культура

У внука Чуковского украли два миллиона рублей

Baza: мошенники украли два миллиона рублей у внука поэта Корнея Чуковского

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Внук поэта Корнея Чуковского Николай стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Злоумышленники украли у мужчины более двух миллионов рублей. Всю сумму они выводили с банковских карт через терминалы в течение несколько месяцев с июня по конец сентября. Пропажу денег обнаружила падчерица Николая Светлана, изучив выписки по счетам отчима.

Отмечается, что 89-летний Николай Чуковский страдает деменцией и не может говорить, поэтому объяснить сложившуюся ситуацию не в состоянии. Родственники подозревают, что к воровству может быть причастна сиделка пенсионера, которая живет в соседней квартире.

Полиция уже возбудила дело о краже в особо крупном размере.

Ранее сообщалось о том, что в Москве обокрали актрису Валентину Маркову.

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Дениза Мацаева
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