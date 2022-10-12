69-я параллель
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18:19, 12 октября 202269-я параллель

Парализованный после ранения из ружья медведь с Диксона начал поджимать пальцы

В Московском зоопарке рассказали, что раненый медведь с Диксона начал поджимать пальцы

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Парализованный краснокнижный белый медведь, найденный на острове Диксон в сентябре с огнестрельным ранением, начал поджимать пальцы. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Зверь стал шевелить пальцами после стимуляции лап. Зоологи рассказали, что такое уже бывало, когда медведя угощали чем-то вкусным.

Вес медведя контролируют ветеринары, рацион его рассчитан с учетом того, что он мало двигается. По словам Акуловой, хищник любит внимание и на днях долго гремел мисками после завтрака.

В рамках реабилитации медведь ежедневно тренируется с ветеринарами, которые проверяют чувствительность лап хищника и следят, чтобы он не утратил инстинкты. Зверь останется жить в вольере Московского зоопарка, где ему построят бассейн со специальной подъемной конструкцией.

Медведя с тяжелыми ранениями из ружья обнаружили возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае 5 сентября. Ветеринары доставили его в Москву.

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Варвара Родикова
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