69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:31, 27 декабря 202269-я параллель

Стало известно о прорыве в сборе на лечение медведя Диксона

«Норникель» решил удвоить средства, собранные россиянами на лечение белого медведя Диксона
Начало событий в новости Парализованный после ранения из ружья медведь с Диксона начал поджимать пальцы

Фото: пресс-службой зоосада / АГН «Москва»

На лечение частично парализованного белого медведя по кличке Диксон будет собрано в два раза больше средств, чем планировалось. О прорыве в оказании помощи краснокнижному зверю стало известно из заявления пресс-службы компании «Норникель».

Как сообщили в компании, ситуация с Диксоном является неординарной — в его реабилитации задействованы очень много специалистов, которые осуществляют уникальные процедуры, никогда ранее не проводившиеся со столь крупным хищником — поэтому и в оказании помощи применяют нестандартные подходы.

«Мы прочитали, что руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова обратилась к гражданам России с просьбой собрать средства на поддержку медведя. И решили, что удвоим собранную сумму средств на содержание и лечение Диксона», — заявил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Ледокол шел прямо на белого медведя» Арктика манит все больше туристов. Как безопасно насладиться красотами Севера?
«Ледокол шел прямо на белого медведя»Арктика манит все больше туристов. Как безопасно насладиться красотами Севера?
27 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

В компании добавили, что прорыв в сборе на лечение медведя должен стать новогодним чудом для краснокнижного зверя и сообщили, что процедуры уже приносят свои плоды — чувствительность возвращается к пальцам задних лап частично парализованного Диксона.

Краснокнижного белого медведя с огнестрельными ранениями обнаружили возле одного из жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае 5 сентября. Хищник самостоятельно вышел к людям за помощью. На следующий день животное доставили в Москву для проведения операции и лечения. Из-за ранения медведь, которого решили назвать в честь его родного острова, навсегда потерял способность ходить. У хищника диагностировали перелом позвонка, контузию спинного мозга и миелопатию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о готовности Украины к переговорам
Паразитолог раскрыл опасность «пожирающей мозг» амебы для россиян
Звезда «Дома дракона» раскрыла секрет своей прически в сериале
«ВКонтакте» объявила главные мемы года
Россиянка полдня возила незнакомца в машине и не замечала этого
Российский командир рассказал о ведении боев в окопах времен Второй мировой
На Украине заявили о росте потребления электричества
Япония решила нарастить поставки сжиженного газа из одной страны
Песня All I Want for Christmas Is You стала самой прослушиваемой в Spotify
Доктор Мясников назвал необходимые для выполнения перед Новым годом задачи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.