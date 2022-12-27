Стало известно о прорыве в сборе на лечение медведя Диксона

«Норникель» решил удвоить средства, собранные россиянами на лечение белого медведя Диксона

Парализованный после ранения из ружья медведь с Диксона начал поджимать пальцы

Начало событий в новости Парализованный после ранения из ружья медведь с Диксона начал поджимать пальцы

На лечение частично парализованного белого медведя по кличке Диксон будет собрано в два раза больше средств, чем планировалось. О прорыве в оказании помощи краснокнижному зверю стало известно из заявления пресс-службы компании «Норникель».

Как сообщили в компании, ситуация с Диксоном является неординарной — в его реабилитации задействованы очень много специалистов, которые осуществляют уникальные процедуры, никогда ранее не проводившиеся со столь крупным хищником — поэтому и в оказании помощи применяют нестандартные подходы.

«Мы прочитали, что руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова обратилась к гражданам России с просьбой собрать средства на поддержку медведя. И решили, что удвоим собранную сумму средств на содержание и лечение Диксона», — заявил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

В компании добавили, что прорыв в сборе на лечение медведя должен стать новогодним чудом для краснокнижного зверя и сообщили, что процедуры уже приносят свои плоды — чувствительность возвращается к пальцам задних лап частично парализованного Диксона.

Краснокнижного белого медведя с огнестрельными ранениями обнаружили возле одного из жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае 5 сентября. Хищник самостоятельно вышел к людям за помощью. На следующий день животное доставили в Москву для проведения операции и лечения. Из-за ранения медведь, которого решили назвать в честь его родного острова, навсегда потерял способность ходить. У хищника диагностировали перелом позвонка, контузию спинного мозга и миелопатию.