Стало известно о прорыве в сборе на лечение медведя Диксона
На лечение частично парализованного белого медведя по кличке Диксон будет собрано в два раза больше средств, чем планировалось. О прорыве в оказании помощи краснокнижному зверю стало известно из заявления пресс-службы компании «Норникель».
Как сообщили в компании, ситуация с Диксоном является неординарной — в его реабилитации задействованы очень много специалистов, которые осуществляют уникальные процедуры, никогда ранее не проводившиеся со столь крупным хищником — поэтому и в оказании помощи применяют нестандартные подходы.
«Мы прочитали, что руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова обратилась к гражданам России с просьбой собрать средства на поддержку медведя. И решили, что удвоим собранную сумму средств на содержание и лечение Диксона», — заявил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.
В компании добавили, что прорыв в сборе на лечение медведя должен стать новогодним чудом для краснокнижного зверя и сообщили, что процедуры уже приносят свои плоды — чувствительность возвращается к пальцам задних лап частично парализованного Диксона.
Краснокнижного белого медведя с огнестрельными ранениями обнаружили возле одного из жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае 5 сентября. Хищник самостоятельно вышел к людям за помощью. На следующий день животное доставили в Москву для проведения операции и лечения. Из-за ранения медведь, которого решили назвать в честь его родного острова, навсегда потерял способность ходить. У хищника диагностировали перелом позвонка, контузию спинного мозга и миелопатию.