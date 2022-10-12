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20:43, 12 октября 2022Ценности

Полная блогерша натянула узкое платье с помощью трех человек и поделилась опытом

Блогерша Стелла Уильямс заказала в сети узкое платье и натянула его с помощью трех человек
Стелла Уильямс

Стелла Уильямс. Кадр: Stella Williams / TikTok

Полная блогерша Стелла Уильямс побоялась порвать новое узкое платье и сумела натянуть его только с помощью трех человек. Соответствующим опытом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсер заказала в интернет-магазине Dolls Kill платье из черной сетки и решила его примерить, однако не смогла сделать это самостоятельно. «Просто чтобы вы знали: мне потребовалась помощь трех человек, чтобы влезть в платье», — рассказала она в соцсети.

Блогерша отметила, что материал наряда довольно прочный, поэтому передвигаться в нем ей было комфортно. Кроме того, раздеться героиня видеоролика смогла без ассистентов.

Подписчики сделали комплименты автору публикации в комментариях к посту и заявили, что хотели бы примерить похожий образ. «Ты выглядишь великолепно!», «Я бы надела именно это платье на вечеринку!», «Хочу себе такое же!» — писали они.

В мае Ким Кардашьян нашла способ втиснуться в платье Мэрилин Монро на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. Так, стилисты продели шнурок в замок молнии и завязали платье на спине американской звезды.

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Карина Черных
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