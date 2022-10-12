ФСБ показала фото причастных к организации теракта на Крымском мосту

Опубликованы фото граждан Украины, России и Армении, причастных к взрыву на Крымском мосту

ФСБ опубликовала фотографии граждан Украины, России и Армении, причастных к организации теракта на Крымском мосту. Об этом в среду, 12 октября, сообщает РИА Новости.

На одной из фотографий глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в собственном кабинете. Также появилось фото причастного к организации и переправке взрывчатки из Болгарии в порт города Поти (Грузия) гражданина Украины Михаила Цюркало и уроженца города Кременчуг Сергея Андрейченко

Ранее 12 октября ФСБ заявила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. За соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту задержаны восемь человек.