В Грузии прокомментировали информацию о связи с терактом на Крымском мосту

Замминистра финансов Грузии: грузовик со взрывчаткой не проходил таможенную границу страны

Грузовик, задействованный в теракте на Крымском мосту, не проходил грузинскую таможенную границу. Об этом сообщил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе, передает РИА Новости.

Замглавы ведомства прокомментировал информацию о связи грузинской таможни со взрывом на Крымском мосту и заявил о безосновательности подобных обвинений.

«Ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами не пересекал таможенную границу [Грузии]. Если кто-то будет утверждать, что он пересек госграницу, начнется расследование и виновные лица будут привлечены к ответственности. Однако я не считаю, что должен оправдываться за то, что кто-то это сказал», — заявил Какауридзе.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании восьми человек за участие в подготовке теракта на Крымском мосту. Среди них — пять граждан России, а также трое граждан Армении и Украины.

По данным силового ведомства, завернутое в строительную пленку взрывное устройство проследовало из морского порта Одессы в болгарский город Русе, откуда было переправлено в грузинский порт Поти, а оттуда — в Армению. Отмечается, что 4 октября груз со взрывчаткой пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс».