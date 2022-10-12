Описаны перспективы газового хаба России в Турции

Замдиректора ФНЭБ Гривач: потенциал развития газового хаба России в Турции есть

Потенциал для развития газового хаба России в Турции есть, однако безопасность самого маршрута, как и всей мировой энергетической инфраструктуры, сейчас крайне девальвирована. Так в беседе с «Лентой.ру» описал перспективы заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Старое предложение

Президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».

«Возможность такого хаба обсуждалась в другой критический момент наших взаимоотношений с Евросоюзом в сфере энергетики в 2014 году. Тогда Болгария по указке и при содействии товарищей из Брюсселя, Вашингтона и других интересных мест сорвала реализацию проекта "Южный поток", который должен был принести в Юго-Восточную Европу более 60 миллиардов кубометров газа в год», — напомнил Гривач.

Аналитик сообщил, что все уже было готово к строительству, в России была построена часть инфраструктуры, а судно-трубоукладчик ожидало финального разрешения от болгарских властей.

«Они его не выдали. В результате мы достаточно оперативно договорились с Турцией о том, что этот проект будет перенаправлен на турецкий рынок. При этом Турция должна была получить пряник в виде большой страны-транзитера российского газа в направлении Европы», — рассказал он.

Турция уже давно позиционирует себя в качестве транзитного энергетического хаба. Это ее давняя мечта — стать перевалочным пунктом энергоресурсов на пути из различных стран, граничащих или торгующих с Турцией, в направлении Европы Алексей Гривач заместитель генерального директора ФНЭБ

Гривач отметил, что в тот момент представители европейских стран не согласились на транзит через Турцию и предложили свой вариант.

«Европейцы очень быстро решили, что им не нужно такое усиление Турции, и вышли с инициативой реализовать "Северный поток-2" для поставок российского газа напрямую на рынок Европы», — сказал он.

Неработающий «Северный поток-2»

Однако «Северный поток-2» так и не заработал в результате санкций, а сейчас инфраструктура газопровода частично поражена в результате диверсии, подметил аналитик.

Те политические пляски, которые вокруг этого ведут западные страны, показывают, что они будут всячески саботировать восстановление инфраструктуры Алексей Гривач заместитель генерального директора ФНЭБ

«Поэтому мы возвращаемся к идее турецкого хаба. Это будет очень непросто по всем параметрам, потому что ведутся разговоры о дискриминации российского газа. Я думаю, что это может быть началом какого-то диалога с Турцией, точнее продолжение диалога по развитию нашего взаимодействия в энергетической сфере», — заявил он.

Заинтересованные в российском хабе в Турции страны

Гривач убежден, что свою заинтересованность в российском хабе проявят Венгрия и граничащие с Турцией страны. «Поскольку это будет увеличивать и их транзитную мощность. А транзит — это серьезное стратегическое и экономическое преимущество стран», — добавил он.

Остальные страны Европы также могут заинтересоваться российским газовым хабом в Турции, ведь им нужны энергоресурсы, считает аналитик.

«Но есть политическая линия, которой они пока вынуждены следовать. Я напомню, что "Турецкий поток" работает. Примерно половина объемов идет транзитом через Турцию на рынки Юго-Восточной Европы, в частности странам, которые не в полной мере поддерживают нынешнюю санкционную риторику, например, в Венгрию и в Сербию. Это свидетельствует о том, что есть потенциал для какого-то развития», — сказал он.

При этом Гривач уверен, что для Германии было бы проще заняться восстановлением «Северных потоков», чем поддерживать развитие российского газового хаба в Турции.

Потому что Германия и должна была стать мощным газовым хабом, которым сейчас может стать Турция. Естественно, это не должно нравиться экономическому ядру Евросоюза Алексей Гривач заместитель генерального директора ФНЭБ

Ранее Путин также отметил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ввели потолок цен на них, и назвал получателей выгоды от диверсии на «Северных потоках».