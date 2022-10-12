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19:09, 12 октября 2022Мир

Россия выразила Японии протест из-за учебных стрельб HIMARS

МИД России заявил Японии о протесте из-за стрельб РСЗО HIMARS у северных границ страны

Фото: Roman Koksarov / AP

МИД России заявил о решительном протесте посольству Японии из-за проведения учебных стрельб из РСЗО HIMARS на острове Хоккайдо, у северных границ страны. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ», — говорится в документе.

В ведомстве отметили, что Япония в прошлом заявляла о планах не использовать полигон Яусубэцу для проведения учебных стрельб из дальнобойной артиллерии и РСЗО. «Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий», — выразили обеспокоенности представители МИД.

Ранее стало известно, что учения Японии и США с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые проходят на Хоккайдо с 1 по 14 октября, внезапно отменили из-за отсутствия снарядов для самих систем ввиду процедурных сложностей с американской стороны.

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Виктория Кондратьева
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