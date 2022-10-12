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Врач извлек 23 контактные линзы из глаза забывчивой женщины

The Sun: женщина забыла вынуть из глаза 23 однодневные контактные линзы

Врач извлекла 23 однодневные контактные линзы из глаза забывчивой женщины, не вынимавшей их несколько дней. Об этом сообщает The Sun.

Старые контактные линзы слиплись в зеленоватую массу, покрывающую глаз. Специалисту пришлось извлекать их по одной.

На записи, опубликованной в TikTok и набравшей более 23 миллионов просмотров, слышно, как врач говорит женщине, что она побила рекорд Гиннеса, забыв в глазах наибольшее количество линз.

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Врач призвала пациентов, которые носят контактные линзы, не оставлять их в глазах на ночь.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мичиган случайно заклеила себе глаз и едва не лишилась зрения. Вместо глазных капель она капнула в глаз клей для ногтей.

Алиса Дмитриева
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