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15:03, 12 октября 2022Бывший СССР

В Литве осталось две тысячи мест для украинских беженцев

В Литве осталось около двух тысяч подготовленных мест для украинских беженцев

Фото: Susana Vera / Reuters

В Литве осталось около двух тысяч подготовленных мест для украинских беженцев. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты страны Мартинас Шаркус, передает LRT.

«В резервном фонде муниципалитетов остаются помещения, в которых можно поселить около двух тысяч человек», — сказал он.

Шаркус уточнил, что в настоящее время проходят консультации по поиску дополнительных мест размещения. По его словам, есть возможность принять еще около 25 тысяч беженцев. Как утверждает замминистра, если поток людей увеличится, то придется использовать школьные спортзалы и коридоры. Шаркус подчеркнул, что условия размещения будут иные, чем во время первой волны. Поток украинцев в республику пока существенно не увеличился, в неделю прибывает 400-500 человек, отметил он.

Ранее жители Литвы принимали беженцев у себя. Они получали финансовую компенсацию: за одного человека в месяц начислялось 150 евро. Всего на выплаты литовцам в госбюджете 2022 года предусмотрено 6,3 миллиона евро.

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Кристина Есикова
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