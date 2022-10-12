Матвиенко описала работу главы Ростуризма фразой «всех достала»

Матвиенко похвалила главу Ростуризма Догузову за развитие внутреннего туризма

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила работу главы Ростуризма Зарины Догузовой и описала ее фразой «всех достала». Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам спикера Совфеда, глава ведомства постоянно придумывает новые способы развития внутреннего российского туризма и достигает в этом направлении хороших результатов. «Вот появилась Зарина Валерьевна Догузова. Да она уже всех, извините за сленг, достала [с предложениями] о том, что надо развивать туризм, включая все руководство страны. Она креативит, она предлагает», — отметила политик.

Кроме того, она напомнила, что руководитель Ростуризма придумала программу кешбэка, успешно реализовав ее. Матвиенко добавила, что в подобных делах важным фактором является «огонь в глазах человека, который в действительности увлечен своей работой».

Ранее Догузова призвала в приоритетном порядке возвращать мобилизованным россиянам денежные средства за приобретенные туры и брони в гостиницах без удержания фактически понесенных расходов.