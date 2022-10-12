В НАТО оценили сроки для мобилизации в России

Reuters: в НАТО заявили, что для мобилизации 300 тысяч военных России нужна пара месяцев

В НАТО не могут оценить точных сроков для успешного проведения мобилизации 300 тысяч военных, но предполагают, что для этого России нужна пара месяцев. О вероятных сроках заявил высокопоставленный представитель Североатлантического альянса в беседе с агентством Reuters.

Также он отметил, что в НАТО воспринимают мобилизацию как шаг к эскалации конфликта. По его словам, альянс внимательно следит за всеми действиями России, в том числе связанными с развертыванием стратегического ядерного оружия, и «готов ответить на все угрозы».

Ранее представитель НАТО заявил, что Россия израсходовала значительную часть находящихся в распоряжении Москвы высокоточных ракет и иных боеприпасов в ходе специальной военной операции на Украине. Также он усомнился в том, что российская промышленность сможет восполнить запасы вооружений, ведь из-за западных санкций их производство представляется невозможным.