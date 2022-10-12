В НАТО усомнились в запасе ракет в распоряжении России

Reuters: в НАТО заявили, что Россия израсходовала значительную часть высокоточных ракет

Россия израсходовала значительную часть находящихся в распоряжении Москвы высокоточных ракет и иных боеприпасов в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО в беседе с агентством Reuters.

Представитель НАТО также усомнился в том, что российская промышленность сможет восполнить запасы вооружений, ведь из-за западных санкций их производство представляется невозможным.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России на Украине станет поражением Североатлантического альянса, можно считать подтверждением участия альянса в конфликте на стороне Украины.

