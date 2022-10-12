В Пентагоне оценили потребность Украины в военных поставках
Глава Пентагона Ллойд Остин оценил потребность Украины в поставках вооружений. Его слова передает РИА Новости.
Он отметил, что Киеву по-прежнему требуется дополнительная помощь. «Мы знаем, что Украина все еще нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерии наряду с другими возможностями», — заявил Остин.
Глава Пентагона также поблагодарил государства, «которые подключились к обеспечению потребностей Украины в самозащите», подчеркнув, что зачастую они задействовали собственные арсеналы.
Ранее Остин назвал размер суммы общей военной помощи Киеву со стороны США с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. По его словам, объем помощи составил 16,8 миллиардов долларов.
12 октября глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о новых поставках Украине западных комплексов ПВО и ракет для них. Она заявила, что помощь Украине в области противовоздушной обороны является крайне важной.