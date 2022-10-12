Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 12 октября 2022Мир

В Пентагоне оценили потребность Украины в военных поставках

Пентагон: Украина по-прежнему нуждается в системах ПВО, артиллерии и ракетных системах
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин оценил потребность Украины в поставках вооружений. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что Киеву по-прежнему требуется дополнительная помощь. «Мы знаем, что Украина все еще нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерии наряду с другими возможностями», — заявил Остин.

Глава Пентагона также поблагодарил государства, «которые подключились к обеспечению потребностей Украины в самозащите», подчеркнув, что зачастую они задействовали собственные арсеналы.

Ранее Остин назвал размер суммы общей военной помощи Киеву со стороны США с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. По его словам, объем помощи составил 16,8 миллиардов долларов.

12 октября глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о новых поставках Украине западных комплексов ПВО и ракет для них. Она заявила, что помощь Украине в области противовоздушной обороны является крайне важной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В Калужской области сбили неопознанный беспилотник
Тело мужчины нашли в сгоревшем гараже в Москве
Вучич поиронизировал о «регрессе» Сербии по сравнению с ЕС в отношении России
Мошенник притворился застрявшим на МКС космонавтом и выманил миллионы на ракету
Байден передумал встречаться с Путиным
Белоруссия оценила желание Украины разместить наблюдателей на границе
Глава «Газпрома» обозначил срок восстановления «Северных потоков»
ФАС заинтересовалась подорожанием армейской экипировки
Шеф Пентагона рассказал о нуждах украинской армии
Футболист-чемпион оценил возможность отъезда российских игроков в Европу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.