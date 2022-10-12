В Пентагоне оценили потребность Украины в военных поставках

Пентагон: Украина по-прежнему нуждается в системах ПВО, артиллерии и ракетных системах

Глава Пентагона Ллойд Остин оценил потребность Украины в поставках вооружений. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что Киеву по-прежнему требуется дополнительная помощь. «Мы знаем, что Украина все еще нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерии наряду с другими возможностями», — заявил Остин.

Глава Пентагона также поблагодарил государства, «которые подключились к обеспечению потребностей Украины в самозащите», подчеркнув, что зачастую они задействовали собственные арсеналы.

Ранее Остин назвал размер суммы общей военной помощи Киеву со стороны США с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. По его словам, объем помощи составил 16,8 миллиардов долларов.

12 октября глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о новых поставках Украине западных комплексов ПВО и ракет для них. Она заявила, что помощь Украине в области противовоздушной обороны является крайне важной.