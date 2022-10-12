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17:30, 12 октября 2022Мир

В Австрии закончилось место для украинских беженцев

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что страна больше не сможет принимать украинских беженцев

Фото: Sergei Grits / AP

Австрия больше не сможет принимать украинских беженцев, в стране закончилось место для них. Об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер в интервью Die Welt.

Нехаммер рассказал, что к августу Вена получила 57 тысяч заявок на предоставление убежища, что на 195 процентов больше, чем в прошлом году.

«И их число продолжит расти. Мы уже разместили около 85 тысяч украинцев, которым предоставляем защиту и обеспечение. В Австрии чаша переполнена», — подытожил канцлер.

Ранее кандидат в президенты Австрии, глава партии «Народ — Свобода — Основные права» (MFG) Михаэль Бруннер, заявил, что антироссийские санкции Европейского союза должны быть отменены в силу их неэффективности.

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