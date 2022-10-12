Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа практически неизлечимая от постковидного синдрома категория людей

Врач Токарев: людей с хроническими заболеваниями почти невозможно вылечить от постковида

Фото: Pixabay

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru назвал категорию людей, шансы которых излечиться от постковидного синдрома крайне малы. По его словам, этого практически невозможно добиться пациентам, у которых имеются два и более хронических заболевания.

«Изначально планируя подходы к реабилитации, мы рассчитывали на некие горизонты, что, например, в течение полугода мы справимся с осложнениями и последствиями постковидного синдрома. Но поскольку новые всплески заболеваемости приходят намного чаще, опережая прогресс в восстановлении, мы получаем новые удары по до конца не восстановившемуся организму. И это естественно приводит к еще большему срыву адаптации и ухудшению здоровья пациента», — заявил специалист.

Он пояснил, что вследствие этого у человека вновь возникают осложнения, при этом не обязательно те же, что и в прошлый раз. Врач уточнил, что в большинстве случаев это происходит у пациентов, имеющих большое количество хронических заболеваний.

Ранее ученые Королевского колледжа Лондона раскрыли, что при непосредственном контакте клеток головного мозга с кровью, взятой у пациентов с COVID-19 с делирием, происходит увеличение числа погибших клеток и снижается скорость образования новых клеток головного мозга. Делирий представляет собой состояние спутанности сознания, указывающее на то, что у этих пациентов коронавирусная инфекция повлияла на мозг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
В Эстонии призвали не пугаться предостережений России о «красных линиях»
В Запорожской области пойман пособник ВСУ за передачу данных о российской армии
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Собянин рассказал о дополнительной финансовой поддержке мобилизированных
Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.