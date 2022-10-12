Названа практически неизлечимая от постковидного синдрома категория людей

Врач Токарев: людей с хроническими заболеваниями почти невозможно вылечить от постковида

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru назвал категорию людей, шансы которых излечиться от постковидного синдрома крайне малы. По его словам, этого практически невозможно добиться пациентам, у которых имеются два и более хронических заболевания.

«Изначально планируя подходы к реабилитации, мы рассчитывали на некие горизонты, что, например, в течение полугода мы справимся с осложнениями и последствиями постковидного синдрома. Но поскольку новые всплески заболеваемости приходят намного чаще, опережая прогресс в восстановлении, мы получаем новые удары по до конца не восстановившемуся организму. И это естественно приводит к еще большему срыву адаптации и ухудшению здоровья пациента», — заявил специалист.

Он пояснил, что вследствие этого у человека вновь возникают осложнения, при этом не обязательно те же, что и в прошлый раз. Врач уточнил, что в большинстве случаев это происходит у пациентов, имеющих большое количество хронических заболеваний.

Ранее ученые Королевского колледжа Лондона раскрыли, что при непосредственном контакте клеток головного мозга с кровью, взятой у пациентов с COVID-19 с делирием, происходит увеличение числа погибших клеток и снижается скорость образования новых клеток головного мозга. Делирий представляет собой состояние спутанности сознания, указывающее на то, что у этих пациентов коронавирусная инфекция повлияла на мозг.