Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:32, 12 октября 2022Наука и техника

Роботы на производстве спровоцировали выгорание у людей

JAP: рабочие на заводах подверглись эмоциональному выгоранию из-за роботов

Фото: Daniel Josling/dpa / Globallookpress.com

Новости о распространении способных заменить людей роботов спровоцировали психологические проблемы у рабочих. Исследование было опубликовано в Journal of Applied Psychology (JAP).

Исследователи заметили, что многие рабочие в США и странах Азии опасаются, что их места займут роботы. Согласно исследованию, нахождение роботов на заводах может спровоцировать психологические проблемы и привести к эмоциональному выгоранию сотрудников.

В ходе одного из экспериментов специалисты уточнили распространение роботов в 185 мегаполисах США и проанализировали популярные сайты по поиску работы в этих регионах. Выяснилось, что в городах, где роботов чаще задействуют на производстве, люди активнее ищут новую работу — при этом уровень безработицы в этих локациях не был выше, чем в остальных. В другом эксперименте приняли участие 343 родителя студентов Национального университета Сингапура, которых разделили на три группы: первой прочли лекцию о применении роботов на производстве, второй — о роботах в целом, третьей — материал на отвлеченную тему. В ходе опроса выяснилось, что участники первой группы чаще были подвержены переживаниям относительно поиска работы.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

Ведущий автор исследования Кай Чи Ям отметил, что опасения «синих воротничков», что роботы займут их рабочие места, часто объясняются иррациональным страхом. «Не похоже, чтобы роботы заняли так много рабочих мест, по крайней мере не в Соединенных Штатах», — указал ученый. По словам специалиста, страх перед роботами часто подогревают СМИ, которые описывают самые мрачные прогнозы будущего.

В мае журналисты WSJ выяснили, что американские промышленники стали чаще приобретать роботов, чтобы заменить ими своих сотрудников. В первом квартале года предприниматели потратили на производство и установку машин около 1,6 миллиарда долларов — число заказов выросло на 40 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса
Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.