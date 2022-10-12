Роботы на производстве спровоцировали выгорание у людей

JAP: рабочие на заводах подверглись эмоциональному выгоранию из-за роботов

Новости о распространении способных заменить людей роботов спровоцировали психологические проблемы у рабочих. Исследование было опубликовано в Journal of Applied Psychology (JAP).

Исследователи заметили, что многие рабочие в США и странах Азии опасаются, что их места займут роботы. Согласно исследованию, нахождение роботов на заводах может спровоцировать психологические проблемы и привести к эмоциональному выгоранию сотрудников.

В ходе одного из экспериментов специалисты уточнили распространение роботов в 185 мегаполисах США и проанализировали популярные сайты по поиску работы в этих регионах. Выяснилось, что в городах, где роботов чаще задействуют на производстве, люди активнее ищут новую работу — при этом уровень безработицы в этих локациях не был выше, чем в остальных. В другом эксперименте приняли участие 343 родителя студентов Национального университета Сингапура, которых разделили на три группы: первой прочли лекцию о применении роботов на производстве, второй — о роботах в целом, третьей — материал на отвлеченную тему. В ходе опроса выяснилось, что участники первой группы чаще были подвержены переживаниям относительно поиска работы.

Ведущий автор исследования Кай Чи Ям отметил, что опасения «синих воротничков», что роботы займут их рабочие места, часто объясняются иррациональным страхом. «Не похоже, чтобы роботы заняли так много рабочих мест, по крайней мере не в Соединенных Штатах», — указал ученый. По словам специалиста, страх перед роботами часто подогревают СМИ, которые описывают самые мрачные прогнозы будущего.

В мае журналисты WSJ выяснили, что американские промышленники стали чаще приобретать роботов, чтобы заменить ими своих сотрудников. В первом квартале года предприниматели потратили на производство и установку машин около 1,6 миллиарда долларов — число заказов выросло на 40 процентов.