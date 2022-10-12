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19:07, 12 октября 2022Силовые структуры

Отменен запрет на свидания бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко

Суд отменил запрет начальника СИЗО на свидание экс-полковнику МВД России Захарченко

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лефортовский суд Москвы отменил запрет начальника СИЗО-2 на длительное свидание бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по иску осужденного полицейского. Суд признал незаконным решение об отказе в предоставлении длительного свидания Захарченко и отменил его.

Пресненский суд Москвы 17 мая приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Захарченко, у которого во время обыска изъяли миллиарды рублей, за получение 1,4 миллиарда рублей в качестве незаконного вознаграждения на протяжении десяти лет.

Захарченко своей вины не признает. Он уже отбывает срок 12,5 года по первому приговору. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию и получении взяток на сумму 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты сети рыбных ресторанов.

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Любовь Ширижик
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