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В Сербии заявили о начале мировой энергетической войны

Министр энергетики Сербии связала утечку на «Дружбе» с инцидентом на «Северном потоке»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В мире начинается мировая энергетическая война, ситуация серьезная, заявила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович. Таким образом она прокомментировала утечку на нефтепроводе «Дружба», причины которой пока не уточняются, пишет портал Blic.

«Это лишь продолжение того, что произошло на "Северном потоке". Это серьезная вещь для всех», — сказала министр, добавив, что масштаб проблем в связи с инцидентом на газопроводах тоже был обнаружен не сразу.

Об утечке на «Дружбе» стало известно утром 12 октября. Польская компания PERN уточнила, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию.

На данном этапе Варшава полагает, что причиной могло стать и случайное повреждение, тогда как в случае с «Северными потоками» обсуждалась диверсия.

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Платон Щукин
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