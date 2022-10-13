Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:02, 13 октября 2022Россия

Минюст отреагировал на просьбу адвокатов об отсрочке от частичной мобилизации

В Минюсте РФ заявили, что адвокаты не имеют права на отсрочку от частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министерство юстиции РФ отреагировало на просьбу Федеральной палаты адвокатов России, члены которой интересовались возможностью отсрочки от частичной мобилизации. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Столичные адвокаты настаивали, что их мобилизация может привести к нарушению закрепленного в Конституции права на квалифицированную защиту, а также к серьезным нарушениями в работе следствия и судов. Однако в ведомстве отметили, что адвокаты направляются в армию на общих основаниях и не относятся к категории граждан, которым предоставляется отсрочка. В Минюсте заявили, что их сотрудники не имеют права решать подобные вопросы, и всем желающим получить отсрочку было рекомендовано обратиться напрямую в Министерство обороны.

Также «Коммерсантъ» пообщался с различными российскими адвокатскими сообществами в разных регионах страны. Члены большинства объединений не рассчитывают на какие-либо привилегии при частичной мобилизации.

Ранее был раскрыт список необходимых документов для пересечения границы при мобилизации. Юрист посоветовал брать с собой военный билет при желании выехать за пределы страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Отказ везти травмированного хоккеиста в больницу в российском городе объяснили
Названы предпочтения москвичей при покупке недвижимости
Культура нервных клеток сыграла в компьютерную игру Pong
В России выявили 15 477 случаев коронавируса
Раскрыты возможности снабжающей Киев энергией ГЭС
Росгвардия задержала пособника ВСУ в Запорожье
Система ПВО обнаружила два неопознанных беспилотника в российском регионе
Названы мегаполисы России с наибольшим ростом предложения новостроек
Брендан Фрейзер заявил о желании сняться в четвертой части «Мумии»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.