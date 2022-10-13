Минюст отреагировал на просьбу адвокатов об отсрочке от частичной мобилизации

В Минюсте РФ заявили, что адвокаты не имеют права на отсрочку от частичной мобилизации

Министерство юстиции РФ отреагировало на просьбу Федеральной палаты адвокатов России, члены которой интересовались возможностью отсрочки от частичной мобилизации. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Столичные адвокаты настаивали, что их мобилизация может привести к нарушению закрепленного в Конституции права на квалифицированную защиту, а также к серьезным нарушениями в работе следствия и судов. Однако в ведомстве отметили, что адвокаты направляются в армию на общих основаниях и не относятся к категории граждан, которым предоставляется отсрочка. В Минюсте заявили, что их сотрудники не имеют права решать подобные вопросы, и всем желающим получить отсрочку было рекомендовано обратиться напрямую в Министерство обороны.

Также «Коммерсантъ» пообщался с различными российскими адвокатскими сообществами в разных регионах страны. Члены большинства объединений не рассчитывают на какие-либо привилегии при частичной мобилизации.

Ранее был раскрыт список необходимых документов для пересечения границы при мобилизации. Юрист посоветовал брать с собой военный билет при желании выехать за пределы страны.