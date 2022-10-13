В Катаре откроют зоны для отрезвления болельщиков
На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре будут организованы специальные места для отрезвления болельщиков. Об этом сообщает Sky News.
По информации источника, в связи с проведением турнира в стране открыли большее количество точек продажи алкоголя — в том числе возле стадионов и в фан-зонах, из-за чего был разработан план помощи людям, злоупотребившим алкогольными напитками. «Это будут зоны, где люди будут уверены, что они находятся в безопасности», — заявил генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер.
29 сентября оргкомитет чемпионата мира в Катаре-2022 опубликовал правила поведения фанатов в стране. Болельщикам рекомендовали не обнимать и не трогать местных женщин, не флиртовать публично с партнером и не включать громкую музыку во время призывов к молитве.
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Российская сборная не примет участие в турнире по решению Международной федерации футбола (ФИФА).