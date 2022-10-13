Обломки ракеты упали на жилой дом в Белгороде во время обстрела со стороны Украины

На многоэтажный жилой дом в Белгороде во время обстрела со стороны Украины упала часть ракеты. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на улице Губкина. При падении обломков пострадали верхние этажи здания. На месте работают скорая помощь и спасатели.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что после обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадал жилой дом.

«Также поступила информация, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. Пока информации о погибших и пострадавших нет», — сообщил он, отметив, что данная информация уточняется.

По его словам, на месте ЧП находятся начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, вице-губернатор Константин Полежаев, мэр Белгорода Антон Иванов, а также все оперативные и медицинские службы.

Упавшие обломки дома повредили автомобили

Обломки дома, упавшие в результате попадания части ракеты, повредили несколько автомобилей, припаркованных у многоэтажки. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах можно разглядеть, что обломками и пылью покрыта заметная часть пространства у дома.

Кроме того, на опубликованных фотографиях видно, что следы разрушений есть на торце дома и балконах. Также серьезно повреждена пристройка к зданию. Экстренные службы сообщили, что поврежден технический этаж, а не квартиры.

Днем ранее регион подвергся сильнейшему за полгода обстрелу

12 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по Белгородской области России, в том числе — поставленными США противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

В общей сложности за сутки украинцы запустили по территории региона более 100 ракет, столь интенсивных ударов не было уже около полугода. Российские системы противовоздушной обороны сбили все ракеты, обошлось без пострадавших.