В Белоруссии спрогнозировали обострение ситуации в регионе

Председатель КГБ Белоруссии Тертель заявил о подготовке вторжения в республику

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил о подготовке вторжения в республику. Его слова передает БЕЛТА.

«Мы прогнозируем обострение ситуации в регионе. В таких условиях изобретаются различные инструменты для того, чтобы реализовать стоящие перед нашим противником задачи. (...) Поэтому все сейчас сконцентрировано на подготовку интервенции в отношении Республики Беларусь», — сказал он.

Одним из инструментов осуществления задуманного Тертель назвал оппозицию, которая сбежала за границу и не выполнила задачу до конца на территории республики. Он подчеркнул, что в Белоруссии знают, кто их содержит и для каких целей.

По словам председателя КГБ, на Украине сформирован ряд незаконных вооруженных формирований.

В заключение Тертель отметил, что «все будет хорошо», и в ближайшее время осложнение ситуации на границах не ожидается.

Ранее он рассказал о фейках украинской разведки и выразил разочарование ее работой. Как утверждает председатель КГБ, Запад совершает попытки открыть второй фронт для отвлечения ресурсов России на решение других задач. Кроме того, Тертель обвинил западную сторону в попытках развалить Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).