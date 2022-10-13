Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:16, 13 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии обвинили Запад в попытках развалить ОДКБ

Глава КГБ Белоруссии Тертель обвинил Запад в попытках развалить ОДКБ

Фото: Рамиль Насибулин / БелТА/ ТАСС

Глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель обвинил Запад в попытках развалить Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его цитирует агентство БЕЛТА.

«Мы отмечаем, что Запад сконцентрировался на том, чтобы не дать возможности реализоваться целям создания конкурента на постсоветском пространстве. Фактически идет процесс, направленный на развал ОДКБ, серьезные меры предпринимаются, чтобы не состоялось такое интеграционное формирование, как ЕАЭС», — заявил Тертель.

По его мнению, сейчас происходит «передел мира», и прежним он уже не будет. Задачей запада Тертель назвал сохранение своих позиций. «Все, что мы видим на Украине, это один из этапов этих мер», — заявил он.

Белоруссию, считает глава КГБ, Запад пытается вынудить сменить геополитические приоритеты.

Ранее Тертель также рассказал украинская разведка создает фейки о белорусских войсках и их планах ударить по территории Украины. Он отметил, что профессионализм «зарубежных коллег» вызывает у него сомнения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
В России допустили возможность продления торгов акциями запрещенной Meta
В Японии слова Зеленского о Курильских островах назвали медвежьей услугой
Блогерша показала способ носить высокие сапоги женщинам с полными ногами
В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов ВСУ благодаря ответным ударам
В Азербайджане высказались об отношениях с Россией
Во Львовской области сообщили об ударе по военному объекту
Снаряды времен Второй мировой усложнили расследование на «Северных потоках»
В Госдуме подтвердили отсрочку от мобилизации для еще одной категории россиян
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.