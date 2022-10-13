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12:11, 13 октября 2022Культура

Орландо Блум рассказал о падении из окна и переломе позвоночника

Британский актер Орландо Блум рассказал, как чуть не погиб, выпав из окна третьего этажа

Фото: Image Press Agency / Globallookpress.com

45-летний британский актер Орландо Блум рассказал о том, как чуть не погиб, выпав из окна третьего этажа. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По словам артиста, инцидент произошел, когда ему было 19 лет. В результате падения Блум сломал спину. Актер подчеркнул, что ему повезло, так как его спинной мозг не был поврежден, однако в первые четыре дня после падения врачи утверждали, что он больше не сможет ходить.

«Для меня это стало началом долгого и болезненного пути к осознанию и пониманию определенных моделей моего поведения в прошлом, которые и привели меня к многочисленным несчастным случаям. Кульминацией стало то, что я сломал себе спину, это был опыт на грани смерти», — отметил Блум.

Артист добавил, что восстанавливал свое состояние на протяжении нескольких месяцев, ежедневно испытывая боль и ограничивая себя. Тот период актер назвал одним из самых «темных» в своей жизни.

Ранее стало известно, что британский актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины на съемках фильма Зака Снайдера «Мятежная луна».

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Анастасия Астахова
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