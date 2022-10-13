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12:11, 13 октября 2022Россия

В ЛНР сообщили о контроле дорог в Кременную

Мирошник: союзные силы контролируют обе дороги, ведущие в Кременную из Рубежного и Сватово

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Обе дороги, ведущие в Кременную из Рубежного и Сватово, контролируются союзными силами. Об этом глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что союзные войска организовали в Кременной «мощную оборонительную систему» и «взяли под контроль господствующие высоты в серой зоне» — села Червонопоповка и Песчаное. Мирошник также добавил, что союзные подразделения смогли продвинуться в направлении села Терны.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что группировка войск ДНР и ЛНР взяла под контроль два населенных пункта на артемовском направлении — поселок Опытное и село Иванград. В ведомстве уточнили, что военные действия проходили при огневой поддержке Вооруженных сил России.

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Алевтина Запольская
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