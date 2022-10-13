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15:29, 13 октября 2022Ценности

Хайди Клум обругали в сети за съемку в нижнем белье вместе с 18-летней дочерью

Модель Хайди Клум обругали в сети за фотосессию в белье вместе с 18-летней дочерью Лени

Фото: @heidiklum

Немецкая модель Хайди Клум и ее дочь Лени вместе снялись для рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi и подверглись критике в сети. Об этом сообщает издание Bandt.

Манекенщица и ее 18-летняя дочерь приняли участие в съемке фотографа Томаса Хайо в Лос-Анджелесе. Родственницы позировали в кружевном нижнем белье разного цвета. При этом знаменитости оставили волосы распущенными и выбрали легкий макияж в нюдовых оттенках.

Пользователи сети обругали новую семейную фотосессию Клум, о чем принялись писать в многочисленных постах в Twitter, на которые обратили внимание журналисты Bandt. «Все это странно и вызывает у меня беспокойство», «Да, все матери с дочерьми фотографируются для семейного альбома в белье», «Почему Хайди позирует с 18-летней дочерью полуголой?», «Покажите это своему психологу», «Какой ужас», — высказывались юзеры.

В сентябре Хайди Клум также возмутила фанатов своим поведением, разместив в соцсетях ролик, где танцевала перед камерой в полупрозрачном комплекте нижнего белья. По мнению некоторых юзеров, телезвезда ведет себя неподобающим для своего возраста образом.

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Майя Пономаренко
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