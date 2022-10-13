Семилетняя россиянка госпитализирована после нападения бездомных собак

СКР: cемилетняя девочка госпитализирована в Ухте после нападения бездомных собак

Семилетняя девочка госпитализирована в Ухте после того, как на нее напали бездомные собаки. Организована доследственная проверка. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми.

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Молодежная в поселке Дальний. Девочку доставили в больницу с телесными повреждениями. По информации СК, ей уже оказана медицинская помощь.

В Следственном комитете напомнили, что это не первый случай нападения собак на людей в Ухте. В июле этого года замначальника управления ЖКХ администрации Ухты была признана виновной в халатности, повлекшей смерть двух женщин от укусов безнадзорных собак, еще 45 человек пострадали и обращались в больницы с укусами. Чиновницу приговорили к трем годам колонии условно с испытательным сроком и ограничениями на три года. Администрация города выплатила более 2,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее в Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. Несовершеннолетний погиб после нападения животного от травм головы, шеи, туловища и конечностей. В связи со смертью ребенка СК возбудил уголовное дело.