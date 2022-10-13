Гаага допустила экстрадицию Киевом подозреваемых в военных преступлениях россиян

Прокурор МУС Хан допустил экстрадицию Киевом подозреваемых в военных преступлениях россиян

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан допустил, что Киев может экстрадировать в суд россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хана, украинские власти могут отправить россиян в Гаагу в том случае, если по юридическим причинам судебные процессы не смогут состояться на Украине. «С юридической точки зрения это не будет препятствием для нашей юрисдикции», — сказал он.

При этом прокурор не смог рассказать, когда МУС намерен предъявить первые обвинения по ситуации на Украине, заявив, что суд ждет, пока соберется достаточное количество доказательств.

В феврале, спустя три дня после начала специальной военной операции России на Украине, Киев подал иск в МУС, обвинив российскую сторону в геноциде украинского народа.

В октябре Россия подала возражения на иск Украины.