Раскрыта попытка украинского ГУР ликвидировать своих агентов в Мелитополе

ГУР Украины пытался ликвидировать своих агентов в Мелитополе после неудачного теракта

Кураторы Главного разведывательного управления (ГУР) Украины передали взрывчатку с целью ликвидировать своих агентов после неудачного проведения теракта против одного из сотрудников избирательной комиссии по референдуму. Эту попытку раскрыл РИА Новости задержанный российскими силовиками агент Артур Нестеренко.

По его словам, работая с ГУР, агенты должны были брать закладки и перевозить их в другие места, чтобы другие забирали и закладывали их по заданиям. Он уточнил, что за это им обещали хорошие деньги.

«Наш куратор попросил забрать закладку и подержать ее ночь дома. Мы принесли ее в квартиру и ушли в другую комнату. Около полуночи она разорвалась», — рассказал Нестеренко, получивший ранения в результате срабатывания взрывного устройства.

Он пояснил, что куратор из ГУР дала задание ликвидировать сотрудника избирательной комиссии. Взяв взрывное устройство, Нестеренко побоялся забросить его в дом и бросил во двор.

Ранее задержанный российскими силовиками агент ГУР Роман Зубарев признался, что куратор распорядился заложить взрывчатку у одной из школ в Мелитополе. По словам агента, он должен был собственноручно заминировать школу, подложив возле здания взрывное устройство.